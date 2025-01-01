Lavadora Portátil

Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 18 V

Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Duradouro e potente graças às células de íon-lítio. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V.