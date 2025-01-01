      Lavadora de alta pressão Kärcher portátil com acessórios: bico, mangueira e carregador. Design preto e amarelo.

      Lavadora Portátil

      Handheld 2.0 *EU

      Order number: 1.328-110.0

      • Lavadora de alta pressão manual, pressão média (24 bar)
      • Plataforma de bateria de 18 V, autonomia máxima de 12 minutos.
      • Bateria de 18 V, carregador de bateria, bico de jato plano, bico rotativo