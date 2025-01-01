Sem ligação à corrente elétrica? Sem problema! A lavadora de alta pressão portátil e leve KHB 6 Battery, da plataforma de baterias de 18 V da Kärcher, limpa praticamente tudo em casa sem necessidade de corrente elétrica. Basta conectar a mangueira e está pronta a usar. Com o bico de jato plano suave, a sujidade mais difícil pode ser removida rapidamente de móveis de jardim, brinquedos e muito mais. Os seus vasos de flores estão manchados de pólen e terra? Esta é a tarefa ideal para o eficiente bico rotativo, que pode ser usado para remover sem esforço até a sujidade mais resistente. Ambos os bicos, a bateria substituível e o carregador de bateria estão incluídos. A bateria substituível pode ser usada em todos os dispositivos a bateria da plataforma de baterias de 18 V da Kärcher. Graças à inovadora tecnologia Real Time Technology, o visor LCD da bateria mostra a capacidade restante durante o funcionamento, o carregamento e o armazenamento. A vasta gama de acessórios torna a KHB 6 Battery ainda mais versátil. Um jato de espuma, uma escova de lavagem e uma mangueira de sucção para usar água de outras fontes também estão disponíveis.

Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 18 V Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Duradouro e potente graças às células de íon-lítio. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V. Pressão média mais eficiente e otimizada Máximo de 24 bar para uma limpeza intermediária eficiente, móvel e fácil. Bicos de conexão rápida facilmente intercambiáveis. O produto inclui um bocal de jato plano para limpeza suave e um bocal rotativo para sujidade mais incrustada. Design de dispositivo leve e inovador Liberdade de movimento e flexibilidade ideais durante a limpeza. Lavadora portátil de pressão média, alimentada por bateria, para limpeza intermediária. Com a mangueira de sucção, que está disponível separadamente, independentemente de haver ou não uma ligação de água disponível. Acessórios para uma ampla gama de aplicações Para escadas e áreas menores: o portátil PS 20. O pulverizador portátil MJ 24 combina cinco bicos e uma lança de pulverização para limpeza e rega. Para locais de difícil acesso: A junta de 360° do modelo portátil VJ 24.