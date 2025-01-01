      Limpeza de alta pressão Kärcher portátil com bateria, acompanhada de três acessórios diferentes.

      Lavadora Portátil

      Handheld 2.0 *INT

      Order number: 1.328-010.0

      • Lavadora de alta pressão manual, pressão média (24 bar)
      • Plataforma de bateria de 18 V
      • Bocal de jato plano, bocal rotativo