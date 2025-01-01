Conjunto de mangueira, 20 m

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Order number: 2.645-115.0Conjunto de mangueira com mangueira padrão de 20 m (1/2"), pistola de pulverização, adaptador de torneira de latão G3/4 com redutor G1/2, conector universal para mangueira e conector universal com Aqua Stop.
Diâmetro
1/2″
Comprimento da mangueira (m)
20
Tamanho da rosca
G3/4
Cor
amarelo
Peso (kg)
2.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
2.3
Medidas (CxLxA) (mm)
360 x 360 x 100
Ao conectar esses produtos à rede de água potável, você deve observar os requisitos da norma EN 1717. Se necessário, consulte um especialista em instalações sanitárias.
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