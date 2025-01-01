      Mangueira amarela Kärcher com pistola de pulverização e conectores pretos e amarelos ao lado.

      Conjunto de mangueira, 20 m

      Order number: 2.645-115.0

      Conjunto de mangueira com mangueira padrão de 20 m (1/2"), pistola de pulverização, adaptador de torneira de latão G3/4 com redutor G1/2, conector universal para mangueira e conector universal com Aqua Stop.