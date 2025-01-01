Conjunto de mangueira, 20 m

O conjunto de mangueira perfeito para jardineiros iniciantes. O conjunto inclui uma mangueira padrão de 20 m (1/2"), uma pistola de pulverização, um adaptador de torneira de latão G3/4 com redutor G1/2, um conector universal para mangueira e um conector universal para mangueira com sistema Aqua Stop. As mangueiras de jardim da linha de irrigação Kärcher são extremamente flexíveis, robustas e resistentes a dobras. Uma fórmula vencedora: longa vida útil e facilidade de manuseio resultam em cuidados de jardim de primeira classe. Kärcher: a escolha inteligente para suas necessidades de irrigação.

Mangueira padrão de 20 m e 1/2" O conjunto ideal para iniciantes. Sistema de fixação por velcro Compatível com todas as marcas conhecidas. Pistola de pulverização com bico ajustável O padrão de pulverização pode ser alterado de "forte" para "suave". Conector universal para mangueira 2.645-191.0 Compatível com todas as marcas conhecidas.