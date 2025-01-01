VP 120 vario power jet para K 2-K 3

A lança de pulverização Vario Power oferece desde um jato de detergente de baixa pressão até um jato de alta pressão com regulagem de pressão infinitamente ajustável, bastando girar a lança. Ideal para limpar áreas menores em casa e no jardim, como paredes, caminhos, cercas e veículos. Adequada para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 3.

Ajuste contínuo A pressão pode ser adaptada à tarefa de limpeza. Jato de detergente de baixa pressão Regulação de pressão infinitamente ajustável – desde um jato de detergente de baixa pressão até um jato de alta pressão. Economia de tempo Não é necessário trocar a lança de pulverização.