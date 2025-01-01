      Bico de pulverização Kärcher preto com detalhes amarelos, em fundo branco.

      VP 120 vario power jet para K 2-K 3

      Referência: 2.642-724.0

      Lança de pulverização Vario Power para lavadoras de alta pressão das classes K 2 a K 3. Ajuste contínuo de jato de detergente de baixa pressão a jato de alta pressão, simplesmente girando a lança.