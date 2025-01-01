VP 120 vario power jet para K 2-K 3

Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Referência: 2.642-724.0Lança de pulverização Vario Power para lavadoras de alta pressão das classes K 2 a K 3. Ajuste contínuo de jato de detergente de baixa pressão a jato de alta pressão, simplesmente girando a lança.
Cor
preto
Peso (kg)
0.1
Peso, incluindo embalagem (kg)
0.2
Medidas (CxLxA) (mm)
448 x 45 x 45
Para pistolas de gatilho antigas anteriores a 2010 (pistolas M, 96, 97): Adaptador M (2.643-950.0) necessário.
Áreas de utilização