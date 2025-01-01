      Bico de pulverização Kärcher preto, longo e cilíndrico, com detalhes em relevo e logotipo visível. Fundo branco.

      Jato de potência variável VP 180 para K 7

      Referência: 2.642-726.0

      Lança de pulverização Vario Power para lavadoras de alta pressão da classe K 7. Ajuste contínuo de jato de detergente de baixa pressão a jato de alta pressão, simplesmente girando a lança.