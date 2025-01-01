      Bico rotativo Kärcher preto, com corpo longo e ponta cônica, em fundo branco.

      DB 180 lavadora de alta pressão para K 7

      Referência: 2.642-729.0

      Bocal rotativo superior de alta potência para lavadoras de alta pressão Kärcher da classe K 7. Ideal para sujidades particularmente difíceis de remover, como as encontradas em superfícies musgosas ou desgastadas.