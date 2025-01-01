DB 180 lavadora de alta pressão para K 7

Potente contra sujidade muito incrustada: o jato de sujeira com bico rotativo superior para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher da classe K 7. Com o jato de ponto rotativo e o amplo alcance, até mesmo a sujidade atmosférica, como a que se encontra em superfícies musgosas ou desgastadas, pode ser removida facilmente.

Jato de ponto rotativo Remove eficazmente até mesmo a sujidade mais resistente em superfícies delicadas. Limpeza potente com alta pressão Limpeza direcionada de sujidade incrustada. Desempenho de limpeza 100% superior em comparação com o jato plano padrão da Kärcher. Para uma limpeza eficiente e rápida. Conexão de baioneta Extremamente fácil de usar.