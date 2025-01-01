DB 180 lavadora de alta pressão para K 7

Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Referência: 2.642-729.0Bocal rotativo superior de alta potência para lavadoras de alta pressão Kärcher da classe K 7. Ideal para sujidades particularmente difíceis de remover, como as encontradas em superfícies musgosas ou desgastadas.
Cor
preto
Peso (kg)
0.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
0.3
Medidas (CxLxA) (mm)
450 x 41 x 41
Para pistolas de gatilho antigas anteriores a 2010 (pistolas M, 96, 97): Adaptador M (2.643-950.0) necessário.
Áreas de utilização