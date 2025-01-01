Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Soprador de folhas a bateria
Referência: 1.445-110.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Velocidade do ar (km/h)
210
Taxa de fluxo de ar (m³/h)
220
Regulamentação de velocidade
não
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
2.5
Desempenho por carga de bateria (m²)
máx. 400
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 22
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão (min)
300
Corrente de carregamento (A)
0.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
2
Peso, incluindo embalagem (kg)
3.9
Medidas (CxLxA) (mm)
975 x 170 x 305
Conteúdo da embalagem
Áreas de utilização