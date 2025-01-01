Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Soprador de folhas a bateria
Order number: 1.445-150.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Velocidade do ar (km/h)
250
Taxa de fluxo de ar (m³/h)
330
Regulamentação de velocidade
sim
Velocidades
2
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
36
Desempenho por carga de bateria (m²)
máx. 550 máx. 1100
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 15 máx. 30
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
2.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
3.3
Medidas (CxLxA) (mm)
975 x 170 x 305
Scope of supply
Manual
Application areas