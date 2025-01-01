Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Soprador de folhas a bateria
Order number: 1.445-160.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 36 V
Velocidade do ar (km/h)
250
Taxa de fluxo de ar (m³/h)
330
Regulamentação de velocidade
sim
Velocidades
2
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
36
Capacidade (Ah)
2.5
Desempenho por carga de bateria (m²)
máx. 550
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 15
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
48 78
Corrente de carregamento (A)
2.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
2.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
4.9
Medidas (CxLxA) (mm)
975 x 170 x 305
Scope of supply
Application areas