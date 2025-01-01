Produto de limpeza de pedra e fachadas 3-em-1

Order number : 6.295-765.0

Potente produto de limpeza de pedra e fachadas, com a fórmula exclusiva 3-em-1, para máximo desempenho de limpeza. Com solvente de sujidade ativo, fórmula protetora contra reincidência de sujidade, bem como proteção contra o vento e as intempéries. Para máxima eficácia de limpeza, tratamento e proteção em apenas uma operação. Pode ser utilizado em terraços de pedra, muros e fachadas ao redor da casa e no jardim.