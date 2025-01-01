Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Corta-Relva a bateria
Referência: 1.445-401.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Largura de corte (cm)
32
Altura de corte (mm)
25 - 60
volume do recipiente coletor de grama (L)
30
Dirigir
Motor sem escovas
Velocidade (Rpm)
3500
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
5
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m²)
máx. 250
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 28
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
94 143
Corrente de carregamento (A)
2.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
10.4
Medidas (CxLxA) (mm)
1186 x 354 x 1026
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização