      Cortador de grama Kärcher amarelo e preto com bateria removível e carregador, em fundo branco.

      Corta-Relva a bateria

      LMO 3-18 Battery Set

      Referência: 1.445-411.0

      Potente e ágil – o cortador de grama LMO 3-18 com bateria de 18 V possui motor sem escovas e largura de corte de 34 cm. As baterias e o carregador rápido estão incluídos no conjunto.