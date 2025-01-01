O cortador de relva a bateria de 18 volts é leve, manobrável e possui um potente motor sem escovas. Relvados de até 350 metros quadrados são cortados de forma rápida e precisa. A largura de trabalho é de 34 cm e a altura de corte pode ser ajustada em cinco níveis, variando de 25 a 60 mm. O sistema inteligente de controlo do motor iPower adapta automaticamente a velocidade às condições da relva durante o corte. Ao longo das bordas, os pentes de corte alinham as lâminas da relva, garantindo que nenhuma seja esquecida. O sistema de corte 2 em 1 permite que a relva cortada seja distribuída uniformemente sobre o relvado como fertilizante natural durante a cobertura morta ou recolhida no recipiente de recolha de 35 litros – para um corte contínuo por mais tempo. O cabo guia tem altura ajustável para uma posição de trabalho confortável e ergonómica. A estrutura dobrável poupa espaço quando guardada. As pegas de transporte integradas facilitam o transporte em escadas e degraus. Uma bateria e um carregador rápido estão incluídos no conjunto.

Motor potente sem escovas Alto desempenho e maior vida útil do produto iPower Desempenho aprimorado e autonomia da bateria otimizada. Graças ao controle inteligente do motor, a velocidade se ajusta automaticamente às condições da grama durante o corte. Sistema de corte 2 em 1 Durante a poda, a grama cortada é recolhida de forma eficiente no recipiente coletor de grama. Função de cobertura morta: Ao utilizar o plugue de cobertura morta, a grama cortada é espalhada sobre o gramado como fertilizante natural. Lâmina de aço afiada para cortes limpos, sem deixar pontas de grama irregulares. Enchimento eficaz do recipiente do coletor de grama Graças ao fluxo de ar otimizado, o recipiente do coletor de grama enche até 95%. Isso significa menos tempo de inatividade durante o trabalho. Indicador de nível de enchimento A tampa do coletor de grama fecha quando ele está completamente cheio e precisa ser esvaziado. Ajuste simples da altura de corte Com um único movimento, a altura de corte necessária pode ser ajustada em cinco níveis, variando de 25 a 60 mm. Corta a relva rente à borda. Os pentes de relva recolhem automaticamente a relva que cresce mesmo junto à borda. Design que economiza espaço O coletor de tecido pode ser dobrado de forma extremamente compacta e ocupa muito pouco espaço quando guardado no cortador de grama. A alça dobrável permite um armazenamento que economiza espaço. Alça de transporte integrada Alça de transporte integrada para facilitar o transporte. Conceito de operação ergonômica A alça guia pode ser ajustada para se adequar ao tamanho de cada pessoa, permitindo que você permaneça em uma posição ereta o tempo todo. A alça de espuma permite segurá-la com segurança e conforto. A barra de controle de comprimento total na alça guia facilita a operação.