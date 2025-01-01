Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Corta-Relva a bateria
Referência: 1.445-421.0
Tensão do motor (V)
36
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Largura de corte (cm)
37
Altura de corte (mm)
25 - 65
Ajuste da altura de corte
5x
volume do recipiente coletor de grama (L)
40
Dirigir
Motor sem escovas
Velocidade (Rpm)
3500
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
5
Número de baterias necessárias (peç)
2
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m²)
máx. 450
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 40
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
94 143
Corrente de carregamento (A)
2.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
14.2
Medidas (CxLxA) (mm)
1222 x 437 x 1002
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização