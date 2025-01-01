Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Aparador de relva a bateria
Order number: 1.444-310.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Diâmetro de corte (cm)
30
Cortador de aparador de grama
Cabeçalho de linha
Extensão de tópico
automático
Diâmetro da linha (mm)
1.6
Regulamentação de velocidade
não
Velocidade (Rpm)
7800
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m)
máx. 350 máx. 700
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 30 máx. 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
2.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
3.2
Medidas (CxLxA) (mm)
1325 x 312 x 315
¹⁾ Borda do relvado
Scope of supply
Equipment
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