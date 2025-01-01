Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aparador de relva a bateria
Referência: 1.445-451.0
Tensão do motor (V)
36
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Diâmetro de corte (cm)
30
Cortador de aparador de grama
Cabeçalho de linha
Extensão de tópico
automático
Diâmetro da linha (mm)
2
Regulamentação de velocidade
não
Velocidade (Rpm)
8000
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
2
Número de baterias necessárias (peç)
2
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m)
máx. 480
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 28
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
44 83
Corrente de carregamento (A)
2.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
2.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
6
Medidas (CxLxA) (mm)
345 x 350 x 1285
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização