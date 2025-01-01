Aparador de relva a bateria

Plataforma de bateria de 18 V

Cortador de aparador de grama

Tipo de Bateria

Número de baterias necessárias ( peç )

Desempenho por carga de bateria¹⁾ ( m )

Autonomia por carga de bateria ( min )

Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% ( min )