Mangueiras de jardim

A Kärcher estabelece elevados padrões de qualidade para os seus produtos. No entanto, caso a sua mangueira de jardim Kärcher apresente algum defeito devido a falha de material ou de fabrico, tem direito à reparação gratuita dentro do período de garantia. Dependendo do modelo da mangueira de jardim Kärcher, o período de garantia varia entre 12 e 18 anos:

PrimoFlex®: 12 anos

Performance Plus: 15 anos

Performance Premium: 18 anos

Alterações de cor na sua mangueira de jardim Kärcher estão expressamente excluídas da garantia. Aplicam-se também as condições de garantia emitidas pelas nossas empresas de vendas. Pode consultá-las através do link abaixo ou solicitá-las junto do revendedor. Nas condições de garantia encontrará informações detalhadas sobre o conteúdo da garantia, o âmbito geográfico da cobertura e o nome e endereço do garante. Naturalmente, a garantia concedida não afeta os seus direitos legais relativamente ao vendedor do equipamento.