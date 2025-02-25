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Country: Portugal
As mangueiras de jardim da Kärcher destacam-se pela sua robustez, flexibilidade e resistência a dobras, bem como pela excelente funcionalidade e facilidade de utilização. Além disso, muitas das nossas mangueiras estão disponíveis em práticos conjuntos e podem ser utilizadas de imediato.
As mangueiras de qualidade da Kärcher não contêm plastificantes prejudiciais à saúde. Destacam-se pela sua robustez, flexibilidade e resistência a dobras, bem como pela excelente funcionalidade e facilidade de utilização.
A Kärcher dá grande importância à seleção cuidadosa dos materiais e evita substâncias prejudiciais para o ambiente e para a saúde, como os ftalatos e os metais pesados. Como benefícios adicionais, as mangueiras, otimizadas em termos de funcionalidade e manuseamento, são robustas, flexíveis e resistentes a dobras.
A Kärcher estabelece elevados padrões de qualidade para os seus produtos. No entanto, caso a sua mangueira de jardim Kärcher apresente algum defeito devido a falha de material ou de fabrico, tem direito à reparação gratuita dentro do período de garantia. Dependendo do modelo da mangueira de jardim Kärcher, o período de garantia varia entre 12 e 18 anos:
PrimoFlex®: 12 anos
Performance Plus: 15 anos
Performance Premium: 18 anos
Alterações de cor na sua mangueira de jardim Kärcher estão expressamente excluídas da garantia. Aplicam-se também as condições de garantia emitidas pelas nossas empresas de vendas. Pode consultá-las através do link abaixo ou solicitá-las junto do revendedor. Nas condições de garantia encontrará informações detalhadas sobre o conteúdo da garantia, o âmbito geográfico da cobertura e o nome e endereço do garante. Naturalmente, a garantia concedida não afeta os seus direitos legais relativamente ao vendedor do equipamento.