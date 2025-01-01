A prática lâmpada multifuncional a bateria proporciona melhores condições de iluminação onde quer que seja necessária mais luz, seja para trabalho ou lazer. Com dois níveis de brilho e um máximo de 280 lúmens, a lâmpada pode ser ajustada para diferentes aplicações. A cabeça de luz flexível e giratória possui duas articulações para direcionar a luz exatamente para onde é necessário. A alça de transporte facilita o transporte da lâmpada a bateria. Pode ser usada como um carregador portátil para ainda mais funcionalidades: pequenos dispositivos eletrônicos, como smartphones ou tablets, podem ser carregados através de uma porta USB-A e uma porta USB-C. O botão de ativação USB impede o consumo de energia em modo de espera quando as portas USB não estão em uso. Após 30 segundos sem nenhum dispositivo conectado, as portas USB desligam para que a bateria não descarregue prematuramente.

Dois níveis de brilho O brilho pode ser ajustado de acordo com a situação, dependendo se a luminosidade desejada é a máxima ou uma luz mais fraca. Saída de luz máxima de 280 lúmens. Cabeça de luz giratória e flexível com duas articulações. A luz pode ser direcionada em qualquer ângulo para uma iluminação ideal, independentemente da posição da lâmpada a bateria. bateria externa integrada 1 × USB-A e 1 × USB-C. Pode ser usado para carregar pequenos dispositivos eletrônicos, como smartphones ou tablets, quando não houver conexão de energia disponível. Alça de transporte confortável Tamanho compacto, fácil de transportar. Plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V O dispositivo pode ser alimentado por qualquer bateria Kärcher Battery Power de 18 V. Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Duradouro e potente graças às células de íon-lítio.