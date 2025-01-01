      Lanterna portátil Kärcher amarela e preta com bateria removível de 18V, botão de ligar e alça de transporte.

      Luz multifuncional a bateria

      MFL 2-18

      Order number: 1.445-360.0

      • 2 níveis de brilho, máx. 280 lúmens, cabeça de luz giratória, função de bateria externa
      • Plataforma de bateria de 18 V