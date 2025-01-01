O limpador de pátio PCL 3-18 remove sujeira e outras formas de contaminação, como musgo ou película cinzenta, de pátios de madeira de forma completa e consistente. Basta conectá-lo à mangueira de jardim e pronto: as escovas rotativas e o sistema integrado de distribuição de água removem a sujeira, que é então enxaguada diretamente. A quantidade de água utilizada pode ser regulada, de forma que apenas a quantidade necessária para a limpeza seja utilizada. A largura e a posição otimizadas das escovas permitem limpar duas tábuas de uma só vez, até as bordas. Além disso, não são necessárias ferramentas para trocar as escovas, o que significa que – além de madeira e WPC – até mesmo ladrilhos de pedra lisa podem ser limpos de forma completa e sem esforço. Graças ao funcionamento sem fio, o aparelho também é perfeito para limpar áreas de difícil acesso. O pacote inclui uma bateria substituível de 18 volts e um carregador rápido.

Duas escovas de rolo rotativas (incluídas no fornecimento para superfícies de madeira) Limpeza completa de superfícies externas feitas de madeira e WPC. Distribuição integrada de água Resultados de limpeza excelentes – a sujeira é removida e lavada de uma só vez. Válvula ergonômica de regulação de água A quantidade de água pode ser ajustada de forma flexível de acordo com o nível de sujeira. Plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: Tempo de funcionamento, tempo de carregamento e capacidade da bateria. Duradouro e potente graças às células de íon-lítio. A bateria intercambiável pode ser usada em dispositivos com plataforma de alimentação de bateria de 18 V. Escovas de rolo substituíveis Adequado para limpeza de painéis de madeira de pátio e revestimentos de piso WPC.