      Varredora elétrica Kärcher amarela com cabo longo e base com escova circular.

      Limpador de superfícies

      PCL 3-18 Battery Set *EU 2022

      Order number: 1.644-011.0

      • Duas escovas de rolo com rotação reversa e distribuição de água ajustável integrada.
      • Consumo máximo de água: 180 l/h (baixa pressão), plataforma de bateria de 18 V, autonomia de 17 minutos.
      • Escovas de rolo para superfícies de madeira, bateria de 18 V, carregador rápido