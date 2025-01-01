Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Limpador de superfícies
Order number: 1.644-010.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Pressão máxima (bar)
máx. 10
Faixa de pressão
Baixa pressão
Consumo de água a 4 bar (L/h)
máx. 180
Velocidade da escova (Rpm)
500 - 600
largura de trabalho da escova de rolo (mm)
300
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria (m²)
máx. 20 máx. 40
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 17 máx. 34
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
3.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.4
Medidas (CxLxA) (mm)
363 x 307 x 1324
Scope of supply
Equipment
Manual
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