      Varredora elétrica Kärcher amarela com cabo longo e base com escova rotativa.

      Limpador de superfícies

      PCL 3-18

      Order number: 1.644-010.0

      • Duas escovas de rolo com rotação reversa e distribuição de água ajustável integrada.
      • Escovas de rolo para superfícies de madeira