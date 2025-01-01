O limpador elétrico de pátio PCL 4 remove com facilidade e eficiência a sujidade mais difícil dos decks de madeira, com resultados excepcionalmente uniformes. Basta conectar o limpador à mangueira de jardim e começar a limpeza. A combinação de duas escovas rotativas substituíveis e a possibilidade de regular o fluxo de água garantem que a sujidade seja solta e recolhida simultaneamente. Isto significa que pátios e decks podem ser completamente limpos num instante – e sem usar mais água do que o necessário. A largura e a posição dos rolos foram concebidas para permitir a limpeza de duas tábuas até à extremidade num único passo, o que também poupa tempo. Como as escovas rotativas são intercambiáveis, este aparelho pode ser utilizado não só em superfícies de madeira e WPC, mas também para uma limpeza completa e suave de todos os tipos de ladrilhos de pedra lisos e selados.
Duas escovas de rolo rotativas de alta qualidade (incluídas no conjunto de fornecimento para superfícies de madeira)
Limpeza completa e uniforme de superfícies de madeira em áreas externas, com bom desempenho em toda a área.
Dois bicos acima das escovas de rolo
Solta e remove a sujeira em uma única etapa. Remove até a sujeira mais difícil.
O volume de água pode ser regulado por meio de uma válvula.
Limpeza com uso eficiente da água.
Fixação central das escovas de rolo
Limpar até a borda da superfície – inclusive cantos e bordas.
Escovas de rolo substituíveis
Escovas de rolo para superfícies de madeira, adequadas para a limpeza de decks de madeira e superfícies de WPC. As escovas de rolo para superfícies de pedra (disponíveis como acessório opcional) são adequadas para ladrilhos de pedra lisos e selados.
Motor potente para acionar as escovas de rolo.
Trabalho fácil com o mínimo esforço necessário.