O limpador elétrico de pátio PCL 4 remove com facilidade e eficiência a sujidade mais difícil dos decks de madeira, com resultados excepcionalmente uniformes. Basta conectar o limpador à mangueira de jardim e começar a limpeza. A combinação de duas escovas rotativas substituíveis e a possibilidade de regular o fluxo de água garantem que a sujidade seja solta e recolhida simultaneamente. Isto significa que pátios e decks podem ser completamente limpos num instante – e sem usar mais água do que o necessário. A largura e a posição dos rolos foram concebidas para permitir a limpeza de duas tábuas até à extremidade num único passo, o que também poupa tempo. Como as escovas rotativas são intercambiáveis, este aparelho pode ser utilizado não só em superfícies de madeira e WPC, mas também para uma limpeza completa e suave de todos os tipos de ladrilhos de pedra lisos e selados.

Duas escovas de rolo rotativas de alta qualidade (incluídas no conjunto de fornecimento para superfícies de madeira) Limpeza completa e uniforme de superfícies de madeira em áreas externas, com bom desempenho em toda a área. Dois bicos acima das escovas de rolo Solta e remove a sujeira em uma única etapa. Remove até a sujeira mais difícil. O volume de água pode ser regulado por meio de uma válvula. Limpeza com uso eficiente da água. Fixação central das escovas de rolo Limpar até a borda da superfície – inclusive cantos e bordas. Escovas de rolo substituíveis Escovas de rolo para superfícies de madeira, adequadas para a limpeza de decks de madeira e superfícies de WPC. As escovas de rolo para superfícies de pedra (disponíveis como acessório opcional) são adequadas para ladrilhos de pedra lisos e selados. Motor potente para acionar as escovas de rolo. Trabalho fácil com o mínimo esforço necessário.