O PCL 6, com acionamento elétrico, remove sujeira incrustada de decks de madeira de forma extremamente fácil, uniforme, rápida e completa. Basta conectar o aparelho à mangueira de jardim e começar a limpeza. Graças à combinação de quatro escovas rotativas e ao fluxo de água ajustável, a sujeira é umedecida de forma rápida e eficiente, sendo ao mesmo tempo aspirada e removida. Com seu efeito flutuante, o PCL 6 garante a limpeza completa e sem esforço de decks de madeira ou WPC. Utiliza-se apenas a quantidade de água necessária. A largura e a posição dos rolos foram projetadas para permitir a limpeza de duas tábuas até a borda em uma única etapa, economizando tempo. Graças às escovas rotativas substituíveis, é possível limpar não apenas pisos de madeira e WPC, mas também ladrilhos e placas de pedra lisa e de poros finos. As escovas rotativas para superfícies de pedra não estão inclusas.

Conceito de acionamento ultraeficiente Motor eficiente e econômico para acionar as quatro escovas de rolo, que giram em direções opostas. Incrivelmente fácil e prático de usar para uma limpeza rápida, completa e uniforme. Quatro escovas de rolo rotativas de alta qualidade (as incluídas no fornecimento são para superfícies de madeira). Escovas de rolo para superfícies de madeira são adequadas para a limpeza de decks de madeira e revestimentos de piso WPC. Escovas de rolo para superfícies de pedra estão disponíveis como acessórios para uso em ladrilhos e placas de pedra lisas e de poros finos. Conector de escova de conexão rápida A troca entre escovas de rolo para superfícies de madeira e para superfícies de pedra é rápida e fácil (não incluídas no fornecimento). A água é distribuída sobre a superfície a ser limpa por dois bicos de pulverização na carcaça da escova. Umedece, remove e recolhe a sujidade numa só etapa. Remove sujidade incrustada. O volume de água pode ser regulado por meio de uma válvula. Limpeza com uso eficiente de água. A quantidade de água utilizada varia de acordo com as necessidades da tarefa de limpeza. Protetor contra respingos O ambiente ao redor é mantido limpo. A água suja é drenada para o compartimento da escova. O compartimento das escovas as cobre quase completamente. O compartimento da escova foi projetado para limpar até a borda. Ajuste do ângulo da alça em qualquer grau Posição de trabalho ergonômica, pois a altura da alça pode ser ajustada à altura do usuário. Posição de armazenamento Posição de armazenamento que economiza espaço para proteger as escovas quando o aparelho não estiver em uso.