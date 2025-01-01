Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Serra de poda a bateria
Order number: 1.445-330.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
(min-1)
máx. 2500
(mm)
50
(mm)
80
(mm)
150
(dB(A))
83
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (Corte)
máx. 120 máx. 240
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 18 máx. 36
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
1.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
2.1
Medidas (CxLxA) (mm)
475 x 89 x 174
¹⁾ Ø ramos: 5 cm
Scope of supply