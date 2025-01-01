Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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aparador de sebes de haste elétrica
Order number: 1.444-210.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Comprimento de corte (cm)
45
Espaçamento entre os dentes (mm)
18
(°)
115
Velocidade da lâmina (corte/min)
2700
Dirigir
Motor com escovas
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m)
máx. 250 máx. 500
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 35 máx. 70
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
4.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.6
Medidas (CxLxA) (mm)
2910 x 122 x 240
¹⁾ Largura da sebe: 1 m, corte horizontal
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