A rega de plantas com necessidades específicas torna-se fácil com a pistola de pulverização multifuncional Plus. A inovadora tecnologia de membrana desenvolvida pela Kärcher garante um bico de pulverização sem gotejamento em todas as utilizações, mesmo ao trocar o padrão de pulverização. Se necessário, a membrana do disco de pulverização pode ser removida e limpa, garantindo sempre resultados de pulverização ideais. O cabo rotativo, que permite direcionar o gatilho travável para a frente ou para trás, proporciona maior conforto de utilização. Este modelo também oferece 4 padrões de pulverização: chuveiro, jato concentrado e jato plano, além de névoa fina. O jato concentrado é perfeito para regar delicadamente plantas sensíveis, enquanto o jato concentrado é ideal para regar canteiros e vasos de flores. Para pequenas tarefas de limpeza no jardim, recomenda-se o jato concentrado. E, utilizando a válvula de controlo, que pode ser operada com uma só mão, o fluxo de água pode ser ajustado de acordo com as necessidades. Aliás, os bicos da Kärcher são compatíveis com todos os sistemas de encaixe disponíveis e podem ser ligados à sua mangueira de jardim sem qualquer problema.

Tecnologia de membrana especial Garante o uso sem gotejamento, mesmo durante a mudança do padrão de pulverização e após o corte de água. Alça giratória Operação individual com a alavanca de gatilho apontada para a frente ou para trás. Válvula de controle ergonômica Regulação da vazão no bico com apenas uma mão. Travamento fácil da alavanca do gatilho Para uma rega prática e contínua. Quatro padrões de pulverização selecionáveis ​​com função de bloqueio: chuveiro, jato plano, jato aerador e névoa. O padrão de pulverização ideal para cada área de aplicação. Elementos de plástico macio Para resistência ao deslizamento, maior conforto e proteção contra danos. Esvaziamento próprio Proteção ideal contra danos causados ​​por geada. Disco de chuveiro removível Para limpeza da membrana de bicos entupidos.