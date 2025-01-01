      Pistola de pulverização Kärcher, preta e amarela, com bico ajustável e botão amarelo, em fundo branco.

      Awards and exclusive range

      IF Design Award 2017

      Pistola de pulverização multifuncional Plus

      Order number: 2.645-269.0

      Quatro padrões de pulverização, cabo giratório confortável e tecnologia de membrana para uso sem gotejamento: a pistola de pulverização multifuncional Plus é perfeita para tarefas de rega exigentes.