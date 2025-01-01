Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Pulverizador de pressão a bateria
Order number: 1.445-300.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Pressão de trabalho (bar)
3
Taxa de fluxo (L/h)
máx. 30
volume do tanque de água (L)
4
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 400 máx. 800
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
1.8
Peso, incluindo embalagem (kg)
2.8
Medidas (CxLxA) (mm)
750 x 182 x 365
Scope of supply
Equipment
Application areas