Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Motoserra podadora a bateria
Order number: 1.444-010.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Trilho guia (cm)
20
(°)
30
Velocidade da corrente (m/s)
5.5
Passo da corrente
3/8" LP
Número de elos de acionamento
33
Capacidade do tanque de óleo (mL)
50
Nível de potência sonora garantido (dB(A))
95
Valor de vibração da alça dianteira (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
1.3
Valores de vibração para a alça traseira (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
1.2
(m)
2.9
(m)
2
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria * (Corte)
máx. 80 máx. 160
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 15 máx. 30
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
3.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.3
Medidas (CxLxA) (mm)
2980 x 95 x 187
Scope of supply
Equipment
Manual
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