Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Cortador de Relva robótico
Order number: 1.269-760.0
Desempenho da área (m²)
3000
Número de lâminas
6
Largura de corte (cm)
35
Altura de corte (cm)
2 10
Habilidade de escalada (%)
70
(cm)
80
(peç)
10
Tempo de carregamento da bateria (min)
35
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Tensão da bateria (V)
18
Capacidade da bateria (Ah)
5
Corrente de carregamento (A)
5
Nível de potência sonora (dB(A))
60
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
100 240
Freqüência (Hz)
50 60
Cor
preto
Medidas (CxLxA) (mm)
868 x 535 x 297
(mm)
735 x 510 x 270
(kg)
14.4
(min)
75
Peso sem acessórios (kg)
14.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
29.8
Scope of supply
Equipment
Manual
Read the manual online easily