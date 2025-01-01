      Varredora Kärcher amarela com escova lateral preta e rodas cinza, vista em fundo branco.

      Varredora de empurrar

      S 4

      Order number: 1.766-320.0

      • Varredora para limpeza durante todo o ano, com capacidade de limpeza de até 1.800 m²/h.
      • Recipiente para resíduos de 20 litros, largura de varredura de 510 mm
      • Escova de um lado