Sejam pétalas na primavera, areia no verão, folhas no outono ou cascalho no inverno: a varredeira S 4 da Kärcher, eficiente e ergonômica, garante uma aparência impecável em casa e no jardim em tempo recorde, durante todo o ano. Com sua potente escova rotativa, escova lateral e uma largura de varrição total de 510 mm, ela varre sem esforço áreas de até 1800 m² por hora. A máquina transporta os resíduos diretamente para o reservatório de 20 litros. As cerdas longas da escova lateral garantem uma limpeza completa até as bordas. A alça de empurrar com ajuste contínuo pode ser adaptada à altura ideal do usuário. Graças ao sistema de encaixe tipo baioneta, os parafusos não se perdem ao ajustar a altura. A varredeira pode ser facilmente dobrada quando necessário, sem precisar se abaixar, graças a uma plataforma na estrutura, e transportada pela alça, otimizando o espaço de armazenamento. O encaixe da escova lateral sem ferramentas é um diferencial exclusivo. A varredeira está pronta para uso em instantes. O reservatório de resíduos pode ser facilmente removido, colocado no chão e esvaziado com segurança, sem qualquer contato com a sujeira.

Tampa prática para escova lateral Fixação da escova lateral sem ferramentas para montagem e implantação rápidas. Apoio para os pés confortável Dobre completamente a vassoura sem precisar se abaixar – para economizar espaço de armazenamento. Ajuste de altura com encaixe de baioneta Varredura que respeita as costas graças ao ajuste individual de altura. Grande funil de resíduos Não é necessário esvaziar o reservatório de resíduos com frequência. Remoção simples do reservatório de resíduos Esvaziamento simples do reservatório de resíduos. Contêiner de resíduos independente Esvazie o reservatório de resíduos sem que haja qualquer contato com a sujeira. Grande largura de varredura Alto desempenho de limpeza. Varrendo rente à borda Limpeza completa de cantos, bordas e frestas. Alça de transporte prática A vassoura pode ser facilmente transportada e armazenada graças à alça de transporte.