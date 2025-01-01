      Varredora Kärcher amarela com duas escovas circulares e duas escovas adicionais ao lado.

      Varredora de empurrar

      S 4 Twin 2in1

      Order number: 1.766-365.0

      • Varredora para limpeza durante todo o ano, com capacidade de limpeza de até 2.400 m²/h.
      • Recipiente para resíduos de 20 litros, largura de varredura de 680 mm
      • Duas escovas laterais para resíduos secos e duas escovas laterais para resíduos úmidos.