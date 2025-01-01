Sejam pétalas, areia, folhas ou detritos: a eficiente e ergonômica vassoura mecânica S 4 Twin 2 em 1 garante uma aparência impecável em casa e no jardim em tempo recorde, durante todo o ano. Além das escovas laterais padrão para resíduos secos, a S 4 Twin 2 em 1 também está equipada com duas escovas laterais adicionais com cerdas mais rígidas para resíduos úmidos. Com sua potente escova rotativa e largura de varrição de 680 mm, ela limpa facilmente áreas de até 2400 m² por hora. Os resíduos caem diretamente no recipiente de 20 litros. As cerdas longas das escovas laterais garantem uma limpeza completa até as bordas. A alça de empurrar com ajuste infinito pode ser adaptada à altura ideal de cada usuário. Graças ao sistema de encaixe tipo baioneta, os parafusos não se perdem ao ajustar a altura. A vassoura pode ser facilmente dobrada quando necessário, sem precisar se abaixar, graças a um apoio para os pés na estrutura, e transportada pela alça, otimizando o espaço de armazenamento. O sistema de encaixe das escovas laterais sem necessidade de ferramentas é exclusivo. A varredeira está pronta para uso em instantes. O reservatório de resíduos pode ser facilmente removido, colocado nochão e esvaziado com segurança, sem qualquer contato com a sujeira.

Dois pares de escovas laterais Escovas laterais padrão para resíduos secos, além de escovas laterais com cerdas mais rígidas para resíduos úmidos. Tampa prática para escova lateral Fixação da escova lateral sem ferramentas para montagem e implantação rápidas. Apoio para os pés confortável Dobre completamente a vassoura sem precisar se abaixar – para economizar espaço de armazenamento. Ajuste de altura com encaixe de baioneta Varredura que respeita as costas graças ao ajuste individual de altura. Grande funil de resíduos Não é necessário esvaziar o reservatório de resíduos com frequência. Remoção simples do reservatório de resíduos Esvaziamento simples do reservatório de resíduos. Contêiner de resíduos independente Esvazie o reservatório de resíduos sem que haja qualquer contato com a sujeira. Grande largura de varredura Alto desempenho de limpeza. Varrendo rente à borda Limpeza completa de cantos, bordas e frestas. Alça de transporte prática A vassoura pode ser facilmente transportada e armazenada graças à alça de transporte.