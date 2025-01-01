Seja primavera, verão, outono ou inverno, a nova varredeira S 6 da Kärcher é ideal para a limpeza da casa e do jardim durante todo o ano. Ela é eficiente: graças à sua potente escova rotativa, escova lateral e largura de varrição total de 670 mm, varre sem esforço áreas de até 2500 m² em uma hora. É ergonômica: a alça de empurrar pode ser ajustada em 2 posições sem a necessidade de se curvar e adapta-se perfeitamente à altura do usuário. E é higiênica: os resíduos caem diretamente no reservatório de 38 litros, evitando que as mãos fiquem sujas na hora de esvaziar. Outro destaque é o ajuste de altura da escova lateral, que permite adaptar a pressão de contato aos resíduos, garantindo resultados de varrição ideais. A S 6 também pode ser totalmente dobrada graças a uma plataforma na estrutura, ocupando pouco espaço para armazenamento. A varredeira está pronta para uso em instantes, graças à escova lateral que dispensa o uso de ferramentas.
Tampa prática para escova lateral
Fixação da escova lateral sem ferramentas para montagem e implantação rápidas.
Apoio para os pés confortável
Dobre completamente a vassoura sem precisar se abaixar – para economizar espaço de armazenamento.
Ajuste flexível da altura das escovas laterais
Pressão de contato ajustável individualmente para diferentes tipos de sujeira.
Grande funil de resíduos
Não é necessário esvaziar o reservatório de resíduos com frequência.
Remoção simples do reservatório de resíduos
Esvaziamento simples do reservatório de resíduos.
Contêiner de resíduos independente
Esvazie o reservatório de resíduos sem que haja qualquer contato com a sujeira.
Grande largura de varredura
Alto desempenho de limpeza.
Varrendo rente à borda
Limpeza completa de cantos, bordas e frestas.
Alça de empurrar ajustável em altura (2 partes)
Varredura que respeita as costas graças ao ajuste individual de altura.
Alça de transporte prática
A vassoura pode ser facilmente transportada e armazenada graças à alça de transporte.