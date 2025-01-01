      Varredora Kärcher amarela com escova lateral preta e alça de empurrar preta.

      Varredora de empurrar

      S 6

      Order number: 1.766-420.0

      • Varredora para limpeza durante todo o ano, com capacidade de limpeza de até 2.500 m²/h.
      • Reservatório de resíduos de 38 litros, largura de varrição de 670 mm, escova lateral com altura ajustável.
      • Escova de um lado