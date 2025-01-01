Seja primavera, verão, outono ou inverno, a nova vassoura mecânica S 6 Twin da Kärcher é ideal para a limpeza da casa e do jardim durante todo o ano. Ela é eficiente: graças à sua potente escova rotativa, às duas escovas laterais e à largura de varrição total de 860 mm, ela varre sem esforço áreas de até 3000 m² em uma hora. É ergonômica: a alça de empurrar pode ser ajustada em duas posições sem que o usuário precise se curvar e adapta-se perfeitamente à sua altura. E é higiênica: os resíduos caem diretamente no reservatório de 38 litros, evitando que as mãos fiquem sujas na hora de esvaziar. Outro destaque é o ajuste de altura da escova lateral, que permite adaptar a pressão de contato aos resíduos, garantindo resultados de varrição ideais. A S 6 Twin também pode ser totalmente dobrada graças a uma plataforma na estrutura, ocupando pouco espaço para armazenamento. A vassoura fica pronta para uso rapidamente graças à escova lateral removível, que dispensa o uso de ferramentas.

Tampa prática para escova lateral Fixação da escova lateral sem ferramentas para montagem e implantação rápidas. Apoio para os pés confortável Dobre completamente a vassoura sem precisar se abaixar – para economizar espaço de armazenamento. Ajuste flexível da altura das escovas laterais Pressão de contato ajustável individualmente para diferentes tipos de sujeira. Grande funil de resíduos Não é necessário esvaziar o reservatório de resíduos com frequência. Remoção simples do reservatório de resíduos Esvaziamento simples do reservatório de resíduos. Contêiner de resíduos independente Esvazie o reservatório de resíduos sem que haja qualquer contato com a sujeira. Grande largura de varredura Alto desempenho de limpeza. Varrendo rente à borda Limpeza completa de cantos, bordas e frestas. Alça de empurrar ajustável em altura (2 partes) Varredura que respeita as costas graças ao ajuste individual de altura. Alça de transporte prática A vassoura pode ser facilmente transportada e armazenada graças à alça de transporte.