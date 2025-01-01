Limpeza profunda de fibras com máxima liberdade de movimento: O aspirador extrator SE 3-18 Compact limpa superfícies têxteis de forma completa e sem deixar resíduos. Graças ao seu design compacto, o aparelho não só é prático, como também pode ser usado mesmo quando não há tomada por perto, devido à bateria Kärcher Battery Power de 18 V (não incluída). Isso permite que o interior do veículo seja limpo em apenas 12 a 24 minutos. Assim, você remove a sujeira de bancos, tapetes, porta-malas, móveis de jardim e estofados num instante – com a mesma potência dos nossos aspiradores extratores com fio. A mangueira de sucção longa e flexível, com um reservatório interno para o detergente, garante grande praticidade e flexibilidade, mesmo em locais de difícil acesso. Mesmo após a limpeza, o aspirador extrator impressiona com sua função de enxágue higiênico, que remove a sujeira do aparelho e da mangueira, prevenindo a formação de bactérias e odores. Totalmente em linha com o lema "veículo limpo, aparelho de limpeza limpo".

Tecnologia Kärcher comprovada com bicos para estofados e frestas para resultados de limpeza ideais. Limpeza profunda das fibras das superfícies têxteis. Limpeza fácil e rápida graças ao eficiente método de limpeza por extração por pulverização. Baixa umidade residual para secagem rápida de superfícies têxteis. Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 18 V (não incluída como padrão no fornecimento). Máxima liberdade de movimentos graças ao funcionamento independente da fonte de alimentação. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V. Função de descarga higiênica Após a limpeza, o dispositivo é higienizado utilizando a função de enxágue. Isso remove qualquer resíduo de sujeira e evita odores desagradáveis ​​causados ​​pelo acúmulo de bactérias. Permite o armazenamento imediato do dispositivo limpo. Mangueira 2 em 1 prática Mangueira de pulverização interna para maior praticidade na limpeza. Mangueira de sucção longa e flexível para facilitar a limpeza, especialmente em espaços estreitos e de difícil acesso. Com junta giratória na mangueira para ainda maior liberdade de movimento. Sistema de dois tanques Abastecimento simples do tanque de água doce. Remoção e esvaziamento práticos do reservatório de água suja sem qualquer contato com a sujeira. Armazenamento prático de acessórios e mangueiras Fácil de transportar com apenas uma mão – todos os acessórios incluídos e a mangueira podem ser guardados diretamente no aparelho. Todos os acessórios estão sempre conectados ao dispositivo, para que você possa contar com eles no momento do uso. Design compacto. Flexível, inclusive em áreas estreitas ou de difícil acesso. Com alça prática para transporte rápido e conveniente do dispositivo. Área de armazenamento para pequenos acessórios Prático para armazenamento temporário durante a limpeza. Ideal para esponjas, panos e outras peças pequenas.