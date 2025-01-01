      Aspirador portátil Kärcher amarelo e preto com mangueira flexível e acessórios ao lado.

      Awards and exclusive range

      IF Design Award 2024

      Lavadora de injeção e extração a bateria

      SE Compact Battery Bare *INT

      Order number: 1.081-500.0

      • Limpador de estofados portátil, ideal para limpar interiores de carros.
      • Compacto, portátil, flexível e com função de limpeza higiênica do sistema.
      • Bocal de extração para estofados, bocal de extração para frestas, RM 519 (100 ml)