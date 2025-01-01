Limpeza profunda até às fibras e design compacto: a lavadora extratora SE 3 Compact Home é uma solução potente, eficiente em termos energéticos e sem resíduos para a limpeza de superfícies têxteis. Graças ao seu design compacto, o aparelho não só é fácil de manusear, como também pode ser guardado para poupar espaço, garantindo que esteja sempre pronto para uma limpeza profunda e prática das fibras, mesmo em caso de sujidade inesperada. A sujidade é removida de forma rápida e eficaz de estofos, tapetes, passadeiras e carpetes pequenos. A mangueira de sucção longa e flexível com um reservatório de detergente integrado garante grande conveniência e flexibilidade, mesmo em locais de difícil acesso. O cabo longo garante uma amplitude de movimentos máxima. Com opções de armazenamento práticas no próprio aparelho, todos os acessórios estão sempre à mão. O sistema de depósito 2 em 1 garante que os utilizadores não entrem em contacto com a sujidade. E, após a limpeza, a lavadora extratora impressiona ainda mais com a sua função de limpeza higiénica, que previne a formação de bactérias e odores. Inclui bocal de extração para estofos, bocal para fendas e detergente.

Tecnologia Kärcher comprovada para resultados de limpeza ideais. Limpeza profunda das fibras das superfícies têxteis. Baixa umidade residual para secagem rápida de superfícies têxteis. Limpeza fácil e rápida graças ao eficiente método de limpeza por extração a jato, combinado com um motor potente e de baixo consumo energético. Acessórios especialmente desenvolvidos para facilitar a limpeza profunda das fibras. O bocal de extração para estofados pode ser usado para limpar sujeira incrustada de forma rápida e fácil, enquanto o bocal de extração para frestas facilita a limpeza de áreas de difícil acesso. Mangueira de pulverização integrada para maior praticidade na limpeza. Mangueira de sucção longa e altamente flexível para maior praticidade durante a limpeza. Função de descarga higiênica Após a limpeza, o dispositivo é higienizado utilizando a função de enxágue. Isso remove qualquer resíduo de sujeira e evita odores desagradáveis ​​causados ​​pelo acúmulo de bactérias. Permite o armazenamento imediato do dispositivo limpo. Dispositivo ultracompacto que economiza espaço Flexível, inclusive em áreas estreitas ou de difícil acesso. Com alça prática para transporte rápido e conveniente do dispositivo. Armazenamento que economiza espaço. Sistema de dois tanques Abastecimento simples do tanque de água doce. Remoção e esvaziamento práticos do reservatório de água suja sem qualquer contato com a sujeira. Mangueira 2 em 1 ultraflexível Mangueira de pulverização integrada para maior praticidade na limpeza. Mangueira de sucção longa e altamente flexível para maior praticidade durante a limpeza. Com junta giratória na mangueira para ainda maior liberdade de movimento. Armazenamento prático de acessórios e mangueiras Fácil de transportar com apenas uma mão – todos os acessórios incluídos e a mangueira podem ser guardados diretamente no aparelho. Todos os acessórios estão sempre conectados ao dispositivo, para que você possa contar com eles no momento do uso. Área de armazenamento para pequenos acessórios Prático para armazenamento temporário durante a limpeza. Ideal para esponjas, panos e outras peças pequenas. Manuseio simples e prático Ligar e desligar o aparelho é fácil. Operação intuitiva. Pronto para limpar imediatamente.