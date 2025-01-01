      Aspirador Kärcher portátil com acessórios e manual. Corpo preto e branco, mangueira flexível e bocal removível.

      Lavadora de injeção e extração

      SE 3 Compact Home

      Order number: 1.081-530.0

      • Limpador de estofados potente para superfícies têxteis de tamanho médio.
      • Compacto, fácil de guardar, com função de limpeza higiênica do sistema.
      • Bocal de extração para estofados, bocal de extração para frestas, RM 519 (100 ml)