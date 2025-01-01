Impacto de limpeza profunda aliado a um design ergonômico e multifuncional: o aspirador extrator SE 4, com seu design atraente e fácil de usar, garante uma limpeza higiênica até nas fibras de diversas superfícies têxteis. A tecnologia de extração por spray, testada e comprovada pela Kärcher, oferece os melhores resultados de limpeza: água fresca da torneira e o aspirador de carpetes Kärcher RM 519 são pulverizados profundamente nas fibras têxteis sob pressão e, em seguida, aspirados juntamente com a sujeira solta – ideal para famílias, pessoas alérgicas e casas com animais de estimação. O aparelho é um produto multifuncional 3 em 1, funcionando também como um aspirador de pó e água completo. O grande reservatório de água limpa translúcido de 4 litros é resistente a impactos e removível, facilitando o enchimento e o esvaziamento. A água suja aspirada é coletada no reservatório. A alça de transporte 3 em 1 foi projetada para tornar o transporte, a abertura, o fechamento e o esvaziamento do reservatório fáceis e práticos. Os acessórios fornecidos podem ser guardados de forma organizada no próprio aparelho. O dispositivo é fácil de limpar após o uso, garantindo uma longa vida útil aoproduto.

Tecnologia Kärcher comprovada para resultados de limpeza ideais. Limpeza profunda das fibras das superfícies têxteis. Limpeza fácil e rápida com o eficiente método de limpeza por extração a jato. Baixa umidade residual para secagem rápida de superfícies têxteis. Reservatório de água doce removível O reservatório de água doce é fácil de encher e esvaziar, sem necessidade de abrir o sistema de extração por pulverização. Recipiente translúcido e resistente a impactos para maior durabilidade. O reservatório de água doce encaixa-se facilmente no dispositivo. Mangueira 2 em 1 ultraflexível Mangueira de pulverização integrada para maior praticidade na limpeza. Mangueira de sucção longa e altamente flexível para maior praticidade durante a limpeza. Cabo com função de bloqueio para pulverização contínua na limpeza de grandes superfícies têxteis. Produto multifuncional 3 em 1 Versátil, pode ser usado tanto para extração por pulverização em superfícies têxteis quanto para aspiração a seco e úmido de carpetes e pisos duros com os acessórios adequados. Alça de transporte 3 em 1 prática Projetado para oferecer conforto ao transportar e ao abrir, fechar ou esvaziar o recipiente. Acessórios ergonômicos para extração por pulverização, aspiração de líquidos e sólidos. Acessórios fáceis de instalar e remover com um único clique. A conveniência adicional do bocal de extração por pulverização ergonômico para pisos em grandes áreas acarpetadas. Versátil em sua aplicação, com uma ampla gama de acessórios para aspiração de líquidos e sólidos, como o bocal para pisos Clips, adequado para pisos duros e carpetes, e também compatível com uma grande variedade de acessórios para aspiradores de pó e líquidos. Opções práticas de armazenamento para acessórios Os acessórios e a mangueira de extração do spray podem ser guardados de forma organizada no próprio aparelho e na pequena prateleira de armazenamento. Isso mantém tudo arrumado e garante que esteja sempre à mão quando necessário. Prateleira prática no aparelho para guardar esponjas, panos e outros itens pequenos, mantendo-os ao alcance durante a limpeza. Gancho prático para facilitar o armazenamento do cabo de alimentação. Carcaça robusta do aparelho e tanque de água doce resistente a impactos. Feito para durar.