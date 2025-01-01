      Aspirador Kärcher com vários acessórios, incluindo escovas, bicos, uma garrafa de detergente e um filtro, em fundo branco.

      Lavadora de injeção e extração

      SE 4 Plus

      Order number: 1.081-170.0

      • Limpador de alto desempenho para carpetes e estofados de grandes dimensões.
      • Aspirador multifuncional 3 em 1 com função de aspiração a seco e a úmido.
      • Acessórios para aspiração a seco, acessórios para extração por pulverização, RM 519 (1 l)