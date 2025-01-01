Impacto de limpeza profunda aliado a um design ergonômico e multifuncionalidade: a lavadora extratora SE 5, com seu design atraente e fácil de usar, garante uma limpeza higiênica em diversas superfícies têxteis, como carpetes, estofados e móveis estofados, tapetes, escadas acarpetadas, colchões, tapeçarias e assentos de carro. A tecnologia de extração por spray, testada e comprovada pela Kärcher, oferece os melhores resultados de limpeza: água fresca da torneira e o limpador de carpetes Kärcher RM 519 são pulverizados profundamente nas fibras têxteis sob pressão e, em seguida, aspirados juntamente com a sujeira solta – ideal para famílias, pessoas alérgicas e casas com animais de estimação. A SE 5 é um produto multifuncional 3 em 1 que também pode ser usado como um aspirador de pó e água completo, com sua ampla gama de acessórios. Outras características do equipamento: sistema de 2 tanques com reservatórios removíveis para água limpa e suja, alça ergonômica para facilitar o transporte e armazenamento prático de acessórios no próprio aparelho. Após o uso, o aparelho é fácil de limpar, garantindo uma longa vida útil.

Tecnologia Kärcher comprovada para resultados de limpeza ideais. Limpeza profunda das fibras das superfícies têxteis. Tecnologia de extração por pulverização eficiente para uma limpeza rápida e sem esforço. Baixa umidade residual para secagem rápida de superfícies têxteis. Sistema de 2 tanques fácil de usar Dois reservatórios separados para água potável e água suja, e uma alça para transporte. Remoção e esvaziamento práticos do reservatório de água suja sem qualquer contato com a sujeira. Mangueira 2 em 1 ultraflexível Mangueira de pulverização integrada para maior praticidade na limpeza. Mangueira de sucção longa e altamente flexível para maior praticidade durante a limpeza. Cabo com função de bloqueio para pulverização contínua na limpeza de grandes superfícies têxteis. Produto multifuncional 3 em 1 Versátil, pode ser usado tanto para extração por pulverização em superfícies têxteis quanto para aspiração a seco e úmido de carpetes e pisos duros com os acessórios adequados. Acessórios ergonômicos para extração por pulverização, aspiração de líquidos e sólidos. Acessórios fáceis de instalar e remover com um único clique. O bocal ergonômico de extração por pulverização para pisos torna a limpeza confortável até mesmo de grandes áreas acarpetadas. Versátil em sua aplicação, com uma ampla gama de acessórios para aspiração de líquidos e sólidos, como o bocal de piso para aspirador de pó comutável, e também compatível com uma grande variedade de acessórios para aspiradores de pó e líquidos. Opções práticas de armazenamento para acessórios Os acessórios e a mangueira de extração do spray podem ser guardados no próprio aparelho, mantendo tudo organizado e sempre à mão quando necessário. Limpeza sem complicações com o filtro plissado plano. Aspirador de pó e água com funcionamento contínuo, sem necessidade de interromper a limpeza para trocar o filtro. Aspiração completa com boa remoção de poeira. Tampa do filtro separada para remoção prática e rápida do filtro, sem contato com a sujeira. Design atraente com botões grandes e fechos de torção práticos. Para facilitar o manuseio. Alça de transporte com formato ergonômico Facilita muito o transporte do limpador de extração por pulverização.