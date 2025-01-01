      Aspirador Kärcher com acessórios, incluindo escova, bocal, filtro e saco de pó, em fundo branco.

      Lavadora de injeção e extração

      SE 5

      Order number: 1.081-230.0

      • Potente limpador de carpetes para grandes superfícies têxteis.
      • Multifuncional, 3 em 1, com função de aspiração a seco e a úmido, sistema de 2 tanques.
      • Acessórios para aspiração a seco, acessórios para extração por pulverização, RM 519 (100 ml)