Sistemas de rega

A Kärcher reinventou a chuva: A gama completa de equipamentos de rega da Kärcher deixa os entusiastas da jardinagem entusiasmados. A bomba e os produtos de rega foram concebidos para funcionar em perfeita sintonia, permitindo-lhe utilizar os recursos naturais de forma responsável e garantindo que a água preciosa é utilizada da forma mais eficaz e económica possível. Tecnologia inovadora e sensores precisos garantem que as suas plantas recebam a quantidade exata de água necessária para crescer. Para que possa desfrutar ao máximo da beleza natural do seu jardim, a Kärcher fornece bicos, pistolas de pulverização, aspersores, mangueiras, temporizadores de água, bombas, sistemas de ligação de mangueiras e sistemas de armazenamento com a máxima eficiência. Seja qual for o produto Kärcher que escolher, terá sempre tomado a decisão certa.