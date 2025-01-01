Grandes volumes de água são a sua especialidade: a bomba de água suja SP 16000 Dirt, com uma vazão máxima de 16.000 l/h, bombeia com segurança água suja com partículas de até 20 mm, como as provenientes de lagos de jardim ou porões alagados. Em casos de sujeira pesada, um pré-filtro opcional protege contra obstruções. A vedação com anel deslizante, já conhecida da linha Professional, garante maior durabilidade. A bomba submersível possui um interruptor de flutuador para ativação e desativação automáticas. O flutuador também é fixado a um trilho e pode ser ajustado verticalmente para bombeamento em níveis baixos. No modo manual, ela pode bombear até um nível residual de água de 25 mm. E a rosca de conexão Quick Connect permite a conexão rápida e simples de mangueiras de 1", 1 1/4" e 1 1/2".

Selo facial de cerâmica. Para uma vida extra longa. Interruptor de nível ajustável em altura Aumenta a flexibilidade na configuração dos pontos de ativação e desativação das bombas e evita o funcionamento a seco. Conexão rápida Rosca de conexão para conectar de forma rápida e simples mangueiras de 1", 1 1/4" e 1 1/2" ou uma conexão G1. Projetado para água suja Bombeamento confiável de água com partículas de sujeira de até 20 mm de tamanho. Possibilidade de consertar o interruptor de nível Para transição para operação contínua. Alça de transporte confortável Confortável de segurar e também pode ser usado como suporte para corda. Pré-filtro robusto e fácil de acoplar como acessório. Protege a bomba contra sujidade excessiva, evitando assim o bloqueio do impulsor da bomba.