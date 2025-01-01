Equipment

Alça de transporte confortável

Conexão fácil da mangueira graças ao Quick Connect

Alternar entre operação manual/automática: Possibilidade de consertar o interruptor de nível

Função 2 em 1

Interruptor de nível flexível com altura ajustável

Selo facial de cerâmica.

Em operação automática (auto), a bomba alterna automaticamente de acordo com o nível da água.