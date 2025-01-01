Um sensor de nível ajustável individualmente aciona a bomba de água suja SP 22.000 Dirt Level Sensor imediatamente ao contato com a água. Se o nível da água cair abaixo do sensor, a bomba para automaticamente após 15 segundos. Esta bomba submersível extremamente potente é ideal para drenar, por exemplo, grandes lagos de jardim, porões alagados ou fossas de construção, pois consegue bombear com segurança água suja (partículas de sujeira de até 30 mm) a uma taxa de até 22.000 l/h. Para águas ainda mais sujas, o pré-filtro integrado de aço inoxidável evita obstruções. A bomba submersível também pode ser configurada para operação contínua por meio da chave Automático/Manual. Ela consegue bombear água com segurança até um nível residual de 35 milímetros – tanto em operação contínua quanto no modo automático, quando o sensor de nível está configurado adequadamente. Com a rosca de conexão rápida, mangueiras de 1", 1 1/4" e 1 1/2" polegadas podem ser conectadas sem complicações. Graças à carcaça de aço inoxidável e à robusta vedação com anel deslizante, a bomba possui uma vida útil particularmente longa. Uma garantia estendida de cinco anos está disponível como opcional.

Selo facial de cerâmica. Para uma vida extra longa. Sensor de nível Para a definição continuamente variável dos pontos de ativação e desativação das bombas. Conexão rápida Rosca de conexão para ligação rápida e descomplicada de mangueiras de 1", 1 1/4" e 1 1/2". Projetado para água suja Bombeamento confiável de água com partículas de sujeira de até 30 mm de tamanho. Interruptor automático/manual Para alternar entre o modo automático e o modo manual. Alça de transporte confortável Confortável de segurar e também pode ser usado como suporte para corda. Pré-filtro robusto e integrado em aço inoxidável. Protege a bomba contra sujidade excessiva, evitando assim o bloqueio do impulsor da bomba.