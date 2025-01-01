Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Bomba submersível para água suja
Order number: 1.645-850.0
Potência de entrada nominal (W)
750
Vazão máxima (L/h)
22000
Temperatura de entrega (°C)
35
Chefe de entrega (m)
8
Pressão (bar)
máx. 0.8
Tamanho do grão (mm)
30
Profundidade de imersão (m)
7
Água residual mínima, manual (mm)
35
altura residual da água (mm)
35
Tópico de conexão
G1 1/2
Rosca de conexão do lado da pressão
Rosca interna G1/2
Cabo de alimentação (m)
10
Tensão (V)
230 - 240
Freqüência (Hz)
50
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
6.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
7.5
Medidas (CxLxA) (mm)
230 x 291 x 354
Scope of supply
Equipment
Manual
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