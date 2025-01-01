Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Podador de árvores a bateria
Order number: 1.445-340.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Dirigir
Motor com escovas
(cm)
2.5
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (Corte)
máx. 1400 máx. 2800
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
1.1
Peso, incluindo embalagem (kg)
1.5
Medidas (CxLxA) (mm)
320 x 89 x 135
¹⁾ Ø ramos: 15 mm
Scope of supply
Manual
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