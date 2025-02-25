      Vassoura elétrica sem fio

      Desempenho superior num único aparelho: a vassoura elétrica sem fios é mais rápida do que um aspirador e mais prática do que uma vassoura. Isto significa que pode limpar facilmente a sujidade e o pó dos seus pisos – sem cabos incómodos ou sem ter de se baixar com esforço.

      Mais rápido de usar do que um aspirador

      Quem nunca se deparou com situações como esta: mal terminou de aspirar e já há migalhas no chão novamente. A vassoura elétrica sem fios da Kärcher é a companheira ideal para a limpeza diária aqui e ali, sem ter de ir buscar o aspirador.

      A vassoura elétrica sem fio é perfeita para a limpeza diária. É pequeno, móvel e fácil de operar – e pode ser usado em toda a casa. Graças ao seu formato compacto e ao design moderno sem fios, a vassoura elétrica pode ser guardada de forma a economizar espaço e está sempre pronta para uso.

      Um dispositivo, muitas opções de aplicação

      Sobras de comida no chão? Tapete sujo? A vassoura elétrica é verdadeiramente versátil e pode ser utilizada em todos os tipos de pisos duros, como laminados e azulejos, bem como em carpetes. O seu desempenho fala por si: a sujidade é completamente removida, em vez de ser empurrada, e o mesmo se aplica a tapetes com uma altura de pelo de até 10 milímetros. A escova penetra profundamente nas fibras e, assim, limpa de forma fiável e eficiente.

      Kärcher cordless electric broom
      Cordless electric broom cleaning under a sideboard

      Desempenho forte no menor espaço possível

      O inovador Sistema de Limpeza Adaptável da vassoura elétrica sem fios da Kärcher garante resultados de limpeza de primeira classe: a borda de varredura móvel flexível, o direcionamento ideal da sujidade e a escova de limpeza especial transportam a sujidade com segurança para o recipiente de resíduos, sem deixar resíduos ou dispersar poeira.

      Sempre pronto para o próximo trabalho

      A vassoura elétrica sem fios KB 5 impressiona com a sua bateria de iões de lítio e uma autonomia de até 30 minutos em pisos duros. Isto significa que pode varrer o chão num instante – com liberdade de movimentos ideal e sem cabos incómodos ou necessidade de procurar uma tomada elétrica.

      Kärcher cordless electric broom

      Mais prático do que uma vassoura convencional

      Com as suas características únicas, a vassoura elétrica sem fios KB 5 é o compromisso perfeito entre um aspirador e uma vassoura. Clique nos círculos e descubra as propriedades e funções que fazem a diferença.

      Leve e ergonómico

      Limpeza fácil: com a prática e muito leve vassoura elétrica sem fios, pode manter a sua casa impecável e proteger as suas costas.

      Enfrenta qualquer desafio

      A vassoura elétrica também alcança facilmente áreas de difícil acesso, como debaixo de uma cómoda ou do sofá.

      Impressionantemente flexível

      Graças à articulação dupla ágil da vassoura elétrica sem fio, objetos como pernas de cadeiras também podem ser facilmente evitados.

      Cantos e bordas

      Limpeza absoluta em toda a superfície: a vassoura elétrica sem fios da Kärcher varre até à borda mais externa.

      Início conveniente

      A vassoura elétrica sem fio liga automaticamente assim que você move a alça para trás.

      Posição de estacionamento

      A vassoura elétrica sem fios está sempre à mão graças ao seu design compacto e também é autónoma, o que significa que pode fazer uma pausa a qualquer momento.

      KB 5 emptying

      Limpeza e cuidados

      • Remoção rápida da escova e do recipiente de resíduos
      • Esvaziamento fácil sem contacto com a sujidade
      • Limpeza fácil da escova universal

      Sujeira, desapareça!

      Viver com um animal de estimação também significa que a sujidade se espalha mais rapidamente pela casa, mesmo quando acabou de varrer e limpar. Pequenas migalhas e pelos soltos de animais de estimação são particularmente difíceis de remover de tapetes e capachos. Uma vassoura tradicional não ajuda aqui. O que pode vir em seu socorro? A vassoura elétrica sem fios da Kärcher. Com a vassoura elétrica sem fios, pode limpar áreas sujas de forma rápida e eficiente e remover areia para gatos, ração para cães e pelos de animais sem esforço.