Quem nunca se deparou com situações como esta: mal terminou de aspirar e já há migalhas no chão novamente. A vassoura elétrica sem fios da Kärcher é a companheira ideal para a limpeza diária aqui e ali, sem ter de ir buscar o aspirador.

A vassoura elétrica sem fio é perfeita para a limpeza diária. É pequeno, móvel e fácil de operar – e pode ser usado em toda a casa. Graças ao seu formato compacto e ao design moderno sem fios, a vassoura elétrica pode ser guardada de forma a economizar espaço e está sempre pronta para uso.