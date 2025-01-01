O aspirador VC 2 da Kärcher impressiona com seu sistema de filtragem higiênico e prático: o saco cheio é fácil de esvaziar sem entrar em contato com a sujeira. Este aspirador compacto é especialmente indicado para apartamentos ou casas menores. Ideal para limpar profundamente pisos duros e carpetes, o bocal para frestas e a escova para móveis também o tornam adequado para limpar espaços estreitos e superfícies delicadas. Outra vantagem do VC 2 é o seu filtro HEPA, que filtra com eficácia até as partículas mais finas, como pólen e outras partículas que causam alergias. O compartimento para acessórios integrado, o controle de potência no próprio aparelho e a posição de estacionamento prática tornam o uso do aspirador ainda mais conveniente.

Sistema de saco filtrante fácil de operar Fácil de descartar. Sem contato com sujeira. Armazenamento de acessórios Os acessórios podem ser armazenados e organizados de forma prática no dispositivo. Isso significa que os bicos estão sempre à mão. Bocal de chão removível Opção de acoplar acessórios adicionais para uma limpeza ideal em todas as áreas da casa. Posição de estacionamento Estacionamento rápido e seguro de dispositivos durante interrupções de trabalho. Filtro HEPA 13 Filtra com eficácia até as partículas mais finas, como pólen e outras partículas que desencadeiam alergias. Ar de exaustão limpo – para um ambiente de vida saudável.