O aspirador de pó compacto VC 3, com tecnologia multiciclone, permite aspirar sem saco de filtro. Isso evita a necessidade de trocar e comprar sacos de filtro caros. Além disso, você pode ver facilmente quando o recipiente de resíduos transparente precisa ser esvaziado. O sistema sem saco também não produz odores desagradáveis, o que é uma vantagem para todos, não apenas para quem sofre de alergias. Graças ao seu tamanho compacto, o VC 3 é perfeito para uma ampla gama de aplicações em apartamentos e casas menores. O bocal para frestas e a escova macia para pó permitem limpar completamente espaços estreitos e superfícies delicadas, bem como pisos duros e carpetes. Outros recursos do aspirador incluem o filtro higiênico HEPA, que filtra com eficiência as partículas mais finas, como pólen e outras partículas que causam alergias, e a prática posição de estacionamento.

Tecnologia multiciclone Elimina a necessidade de trocar os sacos de filtro repetidamente e comprar substitutos caros. O recipiente de resíduos pode ser limpo simplesmente com água. Filtro HEPA 13 Filtra com eficácia até as partículas mais finas, como pólen e outras partículas que desencadeiam alergias. Ar de exaustão limpo – para um ambiente de vida saudável. Bocal de chão removível Opção de acoplar acessórios adicionais para uma limpeza ideal em todas as áreas da casa. Posição de estacionamento Estacionamento rápido e seguro de dispositivos durante interrupções de trabalho.