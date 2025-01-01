Máxima liberdade de movimentos aliada ao máximo conforto: o aspirador sem fio VC 4 myHome, com autonomia de até 30 minutos, dispensa o uso de um aparelho grande e pesado. Seus diversos recursos inteligentes tornam a aspiração uma tarefa prazerosa: esvaziamento do reservatório de pó com um único clique, função turbo, funcionamento silencioso, design ergonômico e um bocal ativo para pisos que garante a remoção eficiente de sujeira em pisos duros e carpetes. O prático Power Lock elimina a necessidade de manter o botão liga/desliga pressionado constantemente. Seu design cuidadosamente pensado também permite a limpeza de áreas de difícil acesso, como ao redor do sofá ou embaixo de móveis.

Tecnologia refinada Bateria potente de 21,6 V, perfeitamente compatível com o bocal de piso ativo. Tempo de execução otimizado de 30 minutos no modo normal. Controle de potência em dois estágios Tempo de funcionamento suficiente para limpar residências pequenas. Modo de reforço opcional. Autonomia de até 18 minutos no nível de potência máximo. Fácil de usar A potência pode ser ajustada de forma rápida e fácil para se adequar à aplicação específica. Esvaziamento de filtro simples com um clique. Inclui trava de segurança para facilitar o manuseio. Sistema de filtragem projetado de forma prática Sistema de filtragem de 3 estágios com filtros ciclônicos, de entrada de ar e de esponja. Não é necessário comprar sacos de filtro de substituição. Esvaziamento de filtro simples com um clique. Bocal de piso ativo Recolhimento ideal de sujidade por rolo motorizado. Garante a limpeza confiável das superfícies. Sua extrema manobrabilidade facilita muito a movimentação sob móveis. Fácil armazenamento do aspirador de pó sem fio Utilizando o suporte de parede, o dispositivo pode ser guardado de forma rápida e fácil. Design compacto, sempre pronto para usar. Carregamento prático a partir de posição fixa. Ampla gama de aplicações Opção de acoplar acessórios adicionais para uma limpeza ideal em todas as áreas da casa.