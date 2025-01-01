A limpeza pode ser realmente simples: com o aspirador de pó sem fio VC 6 da ourFamily, aspirar se torna um verdadeiro prazer. Os diversos recursos inteligentes incluem esvaziamento do reservatório de pó com um clique, função turbo, design ergonômico para limpeza em áreas de difícil acesso e luzes de LED no bocal ativo, que tornam a poeira mais visível e garantem uma coleta de sujeira eficiente. Outros benefícios incluem o funcionamento silencioso e um visor de status da bateria de fácil leitura, que exibe o nível da bateria e mensagens relevantes a qualquer momento. Há também o prático recurso Power Lock, que elimina a necessidade de manter o botão liga/desliga pressionado constantemente. Graças ao suporte de parede com função de carregamento integrada, guardar e carregar o aspirador de pó é extremamente fácil. O potente motor BLDC (250 W) combinado com uma bateria de 25,2 V facilita a aspiração.

Tecnologia refinada Bateria potente de 25,2 V, perfeitamente compatível com o bocal de piso ativo. Tempo de funcionamento otimizado de 50 minutos no modo normal. Motor de 250 W, bocal ativo para pisos, trava de segurança Power Lock e sistema de filtragem sem saco de 3 estágios. Sistema de filtragem projetado de forma prática Sistema de filtragem de 3 estágios com filtros ciclônicos, de entrada de ar e de higiene HEPA. Filtro higiênico HEPA (EN 1822:1998) para ar de exaustão especialmente limpo. Esvaziamento de filtro simples com um clique. Bocal de piso ativo Recolhimento ideal de sujidade por rolo motorizado. Sua extrema manobrabilidade facilita muito a movimentação sob móveis. Garante a limpeza confiável das superfícies. Controle de potência em dois estágios Autonomia suficiente para limpar residências maiores. Modo de reforço opcional. Suporte de parede com opção de carregamento inclusa Utilizando o suporte de parede, o dispositivo pode ser guardado de forma rápida e fácil. Carregamento prático, basta pendurar o aspirador de pó. Feedback intuitivo e indicador de carga Feedback e mensagens de erro exibidos em um visor LED de fácil leitura. Limpar indicador de nível da bateria. Fácil de usar A potência pode ser ajustada de forma rápida e fácil para se adequar à aplicação específica. Modo de reforço opcional. Inclui trava de segurança para facilitar o manuseio.