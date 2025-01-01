Aspirador de pó a bateria

Transformar a aspiração de uma tarefa árdua em uma experiência de limpeza: o aspirador sem fio VC 7 yourMax apresenta uma combinação impressionante de tecnologia de ponta, recursos abrangentes e operação fácil. O inovador sensor de poeira detecta a sujeira e ajusta a potência de sucção de acordo, garantindo o uso eficiente da bateria, com autonomia de até 60 minutos. O potente motor BLDC de 350 watts e a bateria de 25,2 V facilitam a limpeza. A função turbo garante potência máxima de sucção com o toque de um botão. Outros benefícios incluem o esvaziamento fácil do reservatório de pó com um único clique, o design ergonômico para limpar até mesmo áreas de difícil acesso e as luzes de LED no bocal ativo para pisos, que tornam a poeira mais visível. Limpar o filtro também é muito simples graças à ferramenta e ao filtro de reposição inclusos. Os diversos bocais tornam a limpeza de qualquer espaço uma brincadeira de criança: o bocal para frestas elimina a sujeira de cantos e recantos, o bocal 2 em 1 é perfeito para limpar móveis e estofados, e a escova macia é adequada para limpar até mesmo superfícies delicadas. Outras funcionalidades práticas incluem o indicador de estado da bateria eo suporte de parede com função de carregamento.

