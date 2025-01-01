Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Aspirador de pó a bateria
Order number: 1.198-750.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
100 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Nível de potência sonora (dB(A))
78
Capacidade do contêiner (mL)
800
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Tensão (V)
25.2
Capacidade (Ah)
2.5
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 60 aprox. 8
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão (min)
220
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
220 - 240 / 50 - 60
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
2.6
Peso, incluindo embalagem (kg)
6.2
Medidas (CxLxA) (mm)
235 x 266 x 1130
Scope of supply
Equipment
Manual
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