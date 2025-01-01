Graças ao funcionamento a bateria, o aspirador de pó e água WD 1 Compact Battery oferece máxima liberdade de movimentos, pode ser utilizado sem ligação à corrente elétrica e é extremamente leve e compacto. Dependendo da bateria Kärcher Battery Power de 18 V utilizada (bateria não incluída), o aspirador pode funcionar de 10 a 20 minutos. O WD 1 Compact Battery possui ainda um robusto reservatório de plástico com capacidade para sete litros, bem como um filtro de cartucho para aspirar sujidade seca e húmida sem necessidade de trocar o filtro. Outras características incluem: a mangueira de sucção com fluxo otimizado e acessórios especiais, como os bocais para fendas e estofos, que contribuem significativamente para uma recolha ideal da sujidade e garantem uma limpeza perfeita – especialmente na limpeza de interiores de automóveis. Outro detalhe prático é a fita elástica flexível, que pode ser utilizada para fixar a mangueira de sucção na posição correta. O WD 1 Compact Battery torna a limpeza um prazer graças a funcionalidades adicionais como a função de soprador, o sistema de bloqueio Pull & Push, a pega ergonómica e a solução de armazenamento de acessórios. E graças à sua compatibilidade com a plataforma de baterias de 18 V, baterias de outros dispositivos de alimentação de 18 V também podem ser usadas na bateria compacta WD 1.

Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 18 V Permite trabalhar sem necessidade de fonte de alimentação elétrica, alcançando assim a máxima liberdade de movimentos. Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V. Design compacto e portátil Uso individual e flexível. Fácil de transportar. Filtro de cartucho especial Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição do filtro. Acessórios especiais para limpeza interna de automóveis Ideal para limpeza interna de carros. Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Armazenamento prático de mangueiras É fácil prender a mangueira de sucção para transporte usando o elástico. Armazenamento prático de acessórios Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e de fácil acesso. Sistema de travamento "Puxe e Empurre" Para abertura e fechamento rápidos, fáceis e seguros do recipiente. Alça de transporte com formato ergonômico A máquina é fácil e prática de transportar.