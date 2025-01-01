      Aspirador Kärcher amarelo com acessórios: filtro, saco de pó, bocal estreito e escova.

      Aspirador de pó e água a bateria

      WD caixa *Int

      Order number: 1.198-300.0

      • Recipiente de plástico de 7 litros, função de soprador, armazenamento de mangueira e armazenamento de acessórios.
      • Plataforma para bateria de 18 V, mangueira de 1,2 m
      • Bocal para frestas, bocal para estofados, filtro de cartucho, saco de filtro de papel